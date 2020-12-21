شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي السابق: أتمنى ضم زيزو من الزمالك فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى أحمد رضوان، لاعب النادى الأهلى السابق، ضم أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك إلى صفوف الأهلى فى تدعيم الفريق قبل مونديال كأس العالم للأندية، لأنه يمتاز بالسرعة والمهارة.

وأضاف رضوان فى تصريحات لبرنامج أخبار السادسة على قناة الأهلى، تدعيمات الأهلى فى هذا الموسم الكروى هائلة سواء بضم المغربي بدر بانون فى الدفاع ورباعى الهجوم العائد من الإعارة.

وأكد لاعب الأهلى السابق أن البرتغالى مانويل جوزيه مدرب جريء وذكى وكان يعنف الجميع ويقسو على اللاعبين لإخراج كل ما لديهم وهو إنسانى وله مواقف إنسانية كثيرة وتعملت منه الكثير فى عالم التدريب.

وتابع موسيمانى مدرب هائل ويتعامل نفسيا بشكل جيد مع اللاعبين وفى مباراة الزمالك فى نهائى القرن عليه بعض المأخذ ، مضيفا عدم وجود المدرب الجنوب إفريقي فى مباراة سونيدب بطل النيجر مشكلة كبيرة ولكن على سيد عبد الحفيظ وجهازه مساندة اللاعبين وتحفيزهم.

فيما حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، على عقد إجتماع مساء اليوم الإثنين مع لاعبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى عبر الفيديو كونفراس لمدة 40 دقيقة لوضع خطة الفوز والتركيز على نقاط القوة والضعف والتركيز على بعض الأمور الفنية ومتابعة كل الاستعدادات قبل مران الفريق الأول على ملعب الجنرال سيني كونتشي فى العاصمة نيامي بالنيجر

وأكد مراسل قناة النادى الأهلى فى تقرير من ملعب التدريب الأول قبل ضربة البداية فى دورى أبطال أفريقيا أمام سونيدب بطل النيجر، أن الفريق تناول الإفطار فى التاسعة صباحا ثم أجري المسحة الطبية من قبل الإتحاد الإفريقى لكرة القدم الخاصة باللقاء مؤكدًا أن حالة عالية جدًا من التركيز تسود معسكر الفريق للبحث عن التتويج بالنجمة الإفريقية العاشرة، ثم تناولوا وجبة الغداء فى الواحدة والنصف ومن بعدها توجهوا إلى ملعب المباراة لأداء التدريب الأول فى الرابعة والنصف.

وقال إن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اطمئنان علي البعثة بالنيجر من خلال تواصله هاتفيا مع سيد عبد الحفيظ رئيس البعثة لأكثر من مرة، مضيفًا المران بدأ بمحاضرة فى منتصف الملعب ثم بدأ يانكون ميشيل حراس المرمى تدريب حراس الأهلى ومن بعدها يجرى الآن تقسيمة فى الملعب.