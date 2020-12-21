شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل رسميًا لدور الـ 16 بعد انسحاب الغزالة التشادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يبلغه فيه بتأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب فريق الغزالة التشادي.

من ناحية أخرى حسم المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك المهاجم، قراره بالرحيل عن نادى الزمالك بعدما نشر صورته من تدريبات الفريق اليوم عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلق صانع ألعاب نادى الزمالك الذى ترددت أنباء مؤخرًا حول رحيله عن الأبيض بسبب المستحقات قائلا: "اليوم الجديد هو بداية جديدة.. الحمد لله على كل شىء".

وسدد مسئولو الزمالك 7.5 مليون جنيه للمغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق من متأخرات تعاقده مع النادي الأبيض، حيث أرسل اللاعب المغربي إنذارًا رسميًا إلى النادي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الفريق أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف، وذلك بوجود مستحقات متأخرة له لدى النادي لتقوم الإدارة الحالية بسداد حتى الآن 7.5 مليون جنيه من مستحقاته ليتم حل أزمة الإنذار بشكل ودي مع اللاعب المغربي.