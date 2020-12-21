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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 21/ 12/ 2020 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها، موسيمانى يلقن لاعبى الأهلى خطة مواجهة بطل النيجر فى محاضرة فيديو كونفرانس، و3 أسباب تفتح باب التأجيل لقمة 28 ديسمبر بين الأهلي والزمالك، ووكيل ساسى يظهر فى الزمالك لتحديد جلسة تجديد عقد اللاعب. موسيمانى يلقن لاعبى الأهلى خطة مواجهة بطل النيجر فى محاضرة فيديو كونفرانس وكيل ساسى يظهر فى الزمالك لتحديد جلسة تجديد عقد اللاعب سلبية مسحة عماد النحاس وجهاز المقاولون وإيجابية 4 لاعبين قبل مواجهة النجم الجونة يقلب الطاولة ويهزم الإسماعيلى بثنائية الشبراوى والطيب.. فيديو لماذا انسحب منتخب الشباب رغم طلب إعادة مباراة تونس؟.. اتحاد الكرة يرد 3 أسباب تفتح باب التأجيل لقمة 28 ديسمبر بين الأهلي والزمالك البنك الأهلى يحقق أول انتصار منذ صعوده بالفوز على الإنتاج بثلاثية.. فيديو إصابة 5 موظفين باتحاد الكرة بفيروس كورونا وزير الرياضة: لن يتم وقف النشاط إلا بتعليمات مجلس الوزراء الزمالك ينتظر قرار الكاف بشأن تعذر وصول بطل تشاد إلى القاهرة طائرات خاصة لمنتخبات مونديال اليد حال الإغلاق بسبب كورونا

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