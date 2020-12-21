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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 21/ 12/ 2020 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها، موسيمانى يلقن لاعبى الأهلى خطة مواجهة بطل النيجر فى محاضرة فيديو كونفرانس، و3 أسباب تفتح باب التأجيل لقمة 28 ديسمبر بين الأهلي والزمالك، ووكيل ساسى يظهر فى الزمالك لتحديد جلسة تجديد عقد اللاعب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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