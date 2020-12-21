شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يشيد باستقبال سونيديب ويؤكد استعداد الأهلي للبداية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن الفريق الأحمر يحترم فريق سونيديب بطل النيجر، الذى ظهر على الساحة الأفريقية منذ فترة قصيرة، واستطاع المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة، ولكن هذا الأمر لا يقلل نهائيًّا من الفريق وطموحه المشروع فى تحقيق نتائج إيجابية.

ويلتقى الأهلى مع سونيديب الأربعاء المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

وأكد عبد الحفيظ أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجهاز الفنى بمواجهة سونيديب، خاصة أنها ضربة البداية بدورى أبطال إفريقيا موسم٢٠٢٠-٢٠٢١، الذى يمثل تحديًا جديدًا للفريق فى المرحلة الحالية والمقبلة فى مشواره للبحث عن لقب جديد، وبطولة تضاف إلى سجلات البطولات التى حققها الأهلى على مستوى إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن الأمور تسير بشكل جيد فى النيجر، وأن البعثة وصلت أمس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات، وخاض الفريق مرانه الأول اليوم على ملعب المباراة فى العاصمة نيامي، بعد تعذر إقامة المران الرئيسى غدًا على نفس الملعب الذى يستضيف مباراة فى بطولة الكونفيدرالية.

وأشاد رئيس بعثة الأهلى فى النيجر بالزيارة التى قام بها محمد شيجا، رئيس نادى سونيديب، لمقر بعثة الأهلى فى نيامي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد الرقى والاحترام المتبادل بين الطرفين، وتعكس صورة متوقعة لدولة النيجر وإدارة سونيديب، التى سوف تلقى احترامًا وتقديرًا فى القاهرة.

وواصل عبد الحفيظ حديثه قائلًا: «رئيس نادى سونيديب نقل تحياته إلى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأكد أنه سيكون موجودًا مع بعثة سونيديب فى مباراة العودة».

وشدد مدير الكرة على أن جميع المسئولين فى النادى حريصون على سمعة الأهلى فى قارة إفريقيا، وهو ما يأتى فى مقدمة اهتمامهم قبل الحديث عن الجانب الفنى والمواجهات مع فرق القارة، التى لا تخرج عن كونها مباراة فى كرة القدم، ولكن تبقى العلاقات والروابط فى مقدمة اهتمام الأهلي.

وأشاد عبد الحفيظ بقرار مجلس إدارة النادى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والخاص بسفر بعثة فريق الكرة بطائرة خاصة إلى النيجر، مؤكدًا أن هذا القرار رفع عن كاهل الفريق عناء ومشقة السفر العادي، فى رحلة كان مقدرًا لها ما يقرب من ١٥ ساعة -قبل قرار المجلس- يتخللها ترانزيت فى أديس أبابا، فيما اختصرت الطائرة الخاصة الرحلة فى أقل من ٦ ساعات.

وتطرق مدير الكرة للحديث عن الغيابات فى صفوف الفريق، قائلاً إن الجهاز الفنى لديه ثقة كبيرة فى جميع اللاعبين، قبل مواجهة سونيديب، التى يبحث خلالها الأهلى عن تحقيق نتيجة تساعده فى مباراة العودة، وقطع خطوة نحو التأهل إلى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واختتم سيد عبد الحفيظ كلامه بالتأكيد أن هناك حالة من التركيز فى مواجهة سونيديب، وأن الأهلى اعتاد أن يكون تفكيره منصبًّا على الخطوة الأولى، وبعد الانتهاء منها يتم التفكير فى الخطوة الثانية، التى تتمثل فى المباريات المقبلة للفريق.