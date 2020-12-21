شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر يتقدم بالهدف الأول للمصري فى مرمي أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمد عنتر لاعب المصري البورسعيدي الهدف الأول لفريقه في شباك أسوان في الدقيقة 62 بالمباراة المقامة حاليا باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وجاء الهدف عندما مرر أحمد جمعة كرة إلى محمد عنتر داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة رائعة بالقدم اليمنى من يمين حارس مرمى أسوان.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمي :أحمد مسعود،خط الوسط: فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي،خط الدفاع: ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان،الهجوم: أحمد جمعة

وجاء تشكيل أسوان كالأتى:

خالد وليد – أحمد أيمن – محمد جابر – محمود شبانة –عمرو الحلوانى – محمد سوستة – هيثم الفيل – أحمد صفيرى – أحمد سعيد – جزن أفيري – هانى الرشيدى.

يحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب مباراتين تعادل فيها وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه مثله، بينما يحتل أسوان المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز بهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

تاريخيا، التقى الفريقان من قبل في 20 مباراة سابقة، شهدت تفوقا ملحوظا للمصرى بتحقيق 12 فوزا مقابل فوزين فقط لأبناء الجنوب، وسيطر التعادل على ستة مواجهات منها مباراة فقط سلبية.