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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنافس 9 لاعبين دفعة واحدة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم، الاثنين فى افتتاحية الجولة الثالثة من عمر المسابقة، حيث يتواجد 9 لاعبين فى صدارة ترتيب الهدافين، بعدما نجح كل منهم فى تسجيل هدفين وأصبحوا متساوين فى الصدارة، على أن تحسم الجولات المقبلة هداف دورى هذا الموسم 2020 - 2021.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد أول 3 مباريات اليوم من الجولة الثالثة بتساوي 9 لاعبين فى دفعة واحدة فى المركز الأول برصيد "هدفين" لكل منهم وهم: محمود كهربا لاعب الأهلي . محمد شريف لاعب الأهلي . مصطفى محمد لاعب الزمالك . أحمد سمير لاعب طلائع الجيش . شريف عادل محمد دابو لاعب سيراميكا . شادي حسين لاعب سيراميكا . صلاح آمين لاعب وادي دجلة . هيثم مصطفى لاعب أسوان . والتر بواليا لاعب الجونة . ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم بينما سجل هدفا واحدا كل من : علي معلول لاعب الأهلي عمرو السولية لاعب الأهلي محمد صادق لاعب الإسماعيلي عماد حمدي لاعب الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي أحمد رفعت لاعب المصري محمد عنتر لاعب المصري أحمد جمعة لاعب المصري عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري خالد الغندور لاعب الإتحاد رزاق سيسيه الإتحاد عاصم صلاح لاعب البنك الأهلي فادي فريد لاعب البنك الأهلي محمد مجدي الجمل لاعب البنك الأهلي محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي أحمد على كامل لاعب البنك الأهلي محمد هلال لاعب وادي دجلة هيثم جويني لاعب المقاولون عبد الكبير الوادي لاعب سموحة حسام حسن لاعب سموحة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز أحمد الشيخ لاعب بيراميدز مروان حمدي لاعب المقاصة كريم طارق لاعب إنبي محمد فييرا لاعب الإنتاج الحربي محمد عبد المجيد لاعب الإنتاج الحربي باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي محمود نبيل لاعب سيراميكا كليوباترا إسلام فؤاد لاعب غزل المحلة محمود الشبراوي لاعب الجونة كريم الطيب لاعب الجونة محمود شبانة لاعب أسوان خالد الحسيني لاعب المقاولون في مرماه ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم أقيمت اليوم، الاثنين، الموافق 21/ 12/ 2020 ثلاث مواجهات فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه البنك الأهلى نظيره الإنتاج الحربى، وحقق البنك الأهلى الفوز بنتيجة 3 / 0، والتقى الجونة مع الإسماعيلى وحقق الجونة الفوز بهدفين مقابل هدف، فيما اصطدم أسوان مع المصرى البورسعيدى وحقق الأخير الفوز بنتيجة 3 / 0، ويعتلى الأهلى مقدمة جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط وبفارق هدف عن نادى سيراميكا الذى يقع فى المركز الثانى بنفس رصيد النقاط. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم

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