شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الاثنين فى الدورى 21/ 12/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الاثنين، 21/ 12/ 2020 إقامة ثلاث مواجهات فى إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه البنك الأهلى نظيره الإنتاج الحربى، وحقق البنك الأهلى الفوز بنتيجة 3 / 0، والتقى الجونة مع الإسماعيلى وحقق الجونة الفوز بهدفين مقابل هدف، فيما اصطدم أسوان مع المصرى البورسعيدى وحقق الأخير الفوز بنتيجة 3 / 0.

البنك الأهلى يحقق أول انتصار منذ صعوده بالفوز على الإنتاج بثلاثية

تغلب البنك الأهلى على الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، باستاد كلية الشرطة بالعباسية، فى افتتاحية الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد الفوز الذى حققه البنك الأهلى الصاعد هذا الموسم إلى الدورى بمثابة أول انتصار فى تاريخه بالمسابقة بعد تعادله فى الجولة الأولى مع وادى دجلة بهدف لمثله ثم تعرض للخسارة فى الجولة الثانية أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، رفع البنك الأهلى رصيده إلى 4 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، تعادل فى واحدة وخسر الأخرى وفاز اليوم وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، فيما حصد الإنتاج الحربى نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات خسر في الأولى وتعادل في الثانية وخسر الثالثة اليوم وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.