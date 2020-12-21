شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ديسابر يكشف حقيقة مفاوضات الإسماعيلي لخلافة ريكاردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد سليمان، وكيل أعمال الفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز، أنه لم يتلق أى اتصالات من مسئولى الإسماعيلى بشأن إعادة ديسابر لقيادة الدراويش خلفا للبرازيلى هيرون ريكاردو الذى تمت إقالته من منصبه بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

وقال خالد سليمان، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "ديسابر مستمر مع فريقه نيورت الفرنسي، وينافس بقوة على التأهل للدروى الفرنسي، حيث يحتل فريقه المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن المتصدر".

وأضاف خالد سليمان، "ديسابر مستقر مع فريقه ولديه مشروع يسير وفق أسس محددة من إدارة ناديه ولا توجد لديه نية لترك فريقه سوى بإغراءات مادية كبيرة ولا توجد أى مفاوضات بينه وبين إدارة الإسماعيلي".

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول، إقالة الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، وسوف يتم الاعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات، وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى الأخيرة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.