شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره نادى الاتحاد الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء غد الثلاثاء، فى مباراة الذهاب التى تقام بمصر للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.
وخاض بيراميدز مرانا استغرق ساعة كاملة بملعب المباراة تم التركيز خلاله على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية لتتفيذها في المباراة.
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون
خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري
خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي
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