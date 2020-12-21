شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد يؤكد موافقة 32 اتحاداً على المشاركة فى المونديال بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن استقبال الفرق المشاركة فى كأس العالم لكرة اليد الشهر المقبل سيكون تحت إشراف وزارة الصحة، وسيتم استقبال الفرق المشاركة ويمنع الاختلاط، مشددًا على أنه سيتم إجراء الفحص الطبى وتحليل الفيروس تجنبا لانتشار كورونا.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم أسامة كمال عبر فضائية المحور، أن رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد أكد أن 32 اتحاداً أرسلوا موافقتهم على المشاركة فى البطولة داخل مصر، قائلا، "على نفقة الاتحاد الدولى سيتم إرسال طائرات للفرق المشاركة فى البطولة".

وتابع رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال الفرق المشاركة، كما أنه سيكون هناك فنادق للفرق المشاركة فقط وكل فريق سيكون معه طاقم طبي قائلا، "وكمان طاقم الضيافة فى الفندق لن يخرج من الفندق".

وأشار رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد إلى أن التاريخ سيسجل أن مصر تنظم بطولة فى ظل أزمة فيروس كورونا، موضحاً أن هناك جهودا كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية لتنظيم تلك البطولة على أرض مصر بمشاركة عدد كبير من الفرق.