المصري يوقف صحوة أسوان بثلاثية نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق المصري البورسعيدي فوزا كبيرا على أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدين المصري بالفضل في هذا الفوز إلى محمد عنتر، أحمد جمعة وعمر كمال الذين سجلوا أهداف المباراة في الشوط الثاني وتحديدا في الدقائق 62، 70 و84 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحقق المصري أول انتصار له في الدوري ويرفع رصيده إلى خمس نقاط بعد تعادله في أول جولتين مع الإسماعيلي والجونة، ليترقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر، تلقى أسوان الهزيمة الأولى له ليتجمد رصيده عند ست نقاط بعدما حقق انتصارين أمام إنبي وطلائع الجيش، ليظل في الصدارة بشكل مؤقت مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

تشكيل المصري: أحمد مسعود، سعيدو سيمبوري، أحمد شوشة، فريد شوقي، مصطفى سلطان، أحمد شديد قناوي، كريم العراقي، محمد عنتر، أحمد جمعة، أحمد رفعت، عمرو موسى.

تشكيل أسوان: خالد وليد، أحمد أيمن، محمد جابر، محمود شيانة، عمرو الحلواني، محمد سوستة، هيثم الفيل، أحمد صغيري، جون أفيري، أحمد سعيد، هاني الرشيدي.