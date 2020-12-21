سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحترم سونيديب بطل النيجر

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي يحترم فريق سونيديب بطل النيجر، الذي ظهر على الساحة الإفريقية منذ فترة قصيرة، واستطاع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة، ولكن هذا الأمر لا يقلل نهائيًّا من الفريق وطموحه المشروع في تحقيق نتائج إيجابية.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا. وأكد عبد الحفيظ أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجهاز الفني بمواجهة سونيديب، خاصة أنها ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا موسم٢٠٢٠-٢٠٢١، الذي يمثل تحديًا جديدًا للفريق في المرحلة الحالية والمقبلة في مشواره للبحث عن لقب جديد، وبطولة تضاف إلى سجلات البطولات التي حققها الأهلي على مستوى إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة أن الأمور تسير بشكل جيد في النيجر، وأن البعثة وصلت أمس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات، وخاض الفريق مرانه الأول اليوم على ملعب

المباراة في العاصمة نيامي، بعد تعذر إقامة المران الرئيسي غدًا على نفس الملعب الذي يستضيف مباراة في بطولة الكونفيدرالية.

وأشاد رئيس بعثة الأهلي في النيجر بالزيارة التي قام بها محمد شيجا، رئيس نادي سونيديب، لمقر بعثة الأهلي في نيامي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد الرقي والاحترام المتبادل بين الطرفين، وتعكس صورة متوقعة لدولة النيجر وإدارة سونيديب، التي سوف تلقى احترامًا وتقديرًا في القاهرة.

وواصل عبد الحفيظ حديثه قائلًا: «رئيس نادي سونيديب نقل تحياته إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأكد أنه سيكون موجودًا مع بعثة سونيديب في مباراة العودة».

وشدد مدير الكرة على أن جميع المسئولين في النادي حريصون على سمعة الأهلي في قارة إفريقيا، وهو ما يأتي في مقدمة

اهتمامهم قبل الحديث عن الجانب الفني والمواجهات مع فرق القارة، التي لا تخرج عن كونها مباراة في كرة القدم، ولكن تبقى العلاقات والروابط في مقدمة اهتمام الأهلي.

وأشاد عبد الحفيظ بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والخاص بسفر بعثة فريق الكرة بطائرة خاصة إلى النيجر، مؤكدًا أن هذا القرار رفع عن كاهل الفريق عناء ومشقة السفر العادي، في رحلة كان مقدرًا لها ما يقرب من ١٥ ساعة -قبل قرار المجلس- يتخللها ترانزيت في أديس أبابا، فيما اختصرت الطائرة الخاصة الرحلة في أقل من ٦ ساعات.

وتطرق مدير الكرة للحديث عن الغيابات في صفوف الفريق، قائلاً إن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، قبل مواجهة سونيديب، التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة تساعده في مباراة العودة، وقطع خطوة نحو التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. واختتم سيد عبد الحفيظ كلامه بالتأكيد أن هناك حالة من التركيز في مواجهة سونيديب، وأن الأهلي اعتاد أن يكون تفكيره منصبًّا على الخطوة الأولى، وبعد الانتهاء منها يتم التفكير في الخطوة الثانية، التي تتمثل في المباريات المقبلة للفريق.