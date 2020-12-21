بافيتيمي جوميز يحقق انجازاً تاريخياً مع الهلال السعودي (قيديو)

سطر المهاجم الفرنسي بافيتيمي جوميز نجم فريق الهلال السعودي إسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي العريق، بعد أن حقق انجازاً تاريخياً اليوم الاثنين.
وبات جوميز افضل هداف أجنبي في تاريخ نادي الهلال العريق،بعد أن رف رصيده من الأهداف الي 82 هدفاً، كان آخرها مساء اليوم في شباك القادسية.
وسجل جوميز 53 هدفاً في الدوري السعودي، بجانب 8 أهداف
وقاد جوميز الهلال لتحقيق الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.
وحقق الفريق الهلالي فوزاً هاماً خارح ملعبه اليوم الاثنين علي نظيره القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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