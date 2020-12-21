تيمو فيرنر يقود هجوم تشيلسي في مواجهة وستهام

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف وستهام مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 14 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز. الاثنين ضمن منافسات الجولة 14 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز. وجاء تشكيل البلوز علي النحو التالي: ميندي، ازبليكويتا، زوما، تياجو سيلفا، بين تشيلويل، كانتي، جورجينيو، ماسون ماونت، بولسيتش، تامي ابراهام، تيمو فيرنر.

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