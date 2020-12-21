المصري يتلاعب بأسوان ويسجل الهدف الثالث

سجل فريق المصري البورسعيدي هدفه الثالث في شباك ضيفه فريق أسوان في المواجهة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز. الممتاز. ونجح عمر كمال عبد الواحد في اضافة ثالث أهداف المصري في الدقيقة 84 بعد مجهود فردي رائع من أحمد رفعت. وكان محمد عنتر قد تقدم اولا في الدقيقة 6، قبل أن يضاعف زميله أحمد جمعة النتيجة في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

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