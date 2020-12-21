النجم الساحلي ينهي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق النجم الساحلي مرانه الرئيسي على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر استعدادا للمباراة المرتقبة ضد المقاولون العرب في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية والتي ستقام فى السادسة مساء غد الثلاثاء بالجبل الأخضر. وخضع لاعبو الفريق التونسي الموجودون حاليا بالقاهرة، صباح اليوم الاثنين، للمسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". ووصلت بعثة الفريق التونسي إلى القاهرة بالأمس، وقاد المدير الفني الأسبق للزمالك فييرا تدريبات خفيفا للنجم الساحلي تجنبا لتعرض اللاعبين لحالة من الإرهاق نتيجة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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