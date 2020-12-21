شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تدريبات الأهلي في النيجر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول بالنادى الأهلي تدريبه الأول في نيامي على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام سونيديب، المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
وأدى لاعبو الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وشارك جميع اللاعبين في المران الذي اشتمل على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الملعب.
وجاء تدريب الأهلي، على ملعب المباراة، اليوم الاثنين، بسبب انشغال الملعب غدًا الثلاثاء بمباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
125,555
-
تعافي
106,817
-
وفيات
7,098
كانت هذه تفاصيل خبر كواليس تدريبات الأهلي في النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.