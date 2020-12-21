شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يسعى لضم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أن نادى يوفنتوس من بين الأندية التي تنتظر ضم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، حال رحيله عن صفوف ناديه ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. جاء ذلك بعد التكهنات التي أثيرت على مدار الساعات الماضية عن رغبة الفرعون المصرى في الرحيل عن قلعة «آنفيلد»، بعدما ألمح مؤخرا في حواره مع صحيفة «آس» الإسبانية إلى أنه لم يغلق الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المؤكد أن لاعب فيورنتينا وروما السابق يعد هدفًا ليوفنتوس وهذا ليس سرًا، حيث يريد البيانكونيرى ضم اللاعب لخلافة باولو ديبالا عقب رحيله المحتمل عن صفوف الفريق. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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