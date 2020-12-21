شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يتحدث عن أهمية الرياضة في حياة الشباب بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضافت جامعة بنها، الإثنين، الكابتن سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، في ندوة نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
دارت الندوة حول «أهمية الرياضة في حياة الشباب»، وهو ما دار حوله حديث لاعب الفريق الأول، وذلك بقاعة تحيا مصر، بحضور الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والدكتور أحمد نجيب رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة بنها، والطالب أحمد محمد كمال مقرر الأسرة.
وقال رائد الأسرة، إن الندوة تأتى في إطار اهتمام جامعة بنها بأن الرياضة تعزز الجوانب الإيجابية في نفس من يمارسها، والاستفادة من دور رموز الكرة المصرية في تقديم الدعم والحافز النفسي لشباب الجامعة خاصة المهتمين منهم بالمجال الرياضي.
وفي نهاية الندوة قام عميد الكلية بتكريم اللاعب سعد سمير، ومنحه درع الكلية.
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