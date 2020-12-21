جمهورية شبين 2001 يقتنص الفوز من سرس الليان في عقر داره

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق جمهورية شبين 2001 بقيادة الكابتن أيمن عمارة في اقتناص فوز غالي وثمين علي سرس الليان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب سرس الليان في بداية مشوار الفريق في دوري الناشئين .

وسجل هدف المباراة مهاجم الفريق عبدالعليم فتيان في الدقيقة 30 من تسديدة قوية . الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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