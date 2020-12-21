شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يقترب من الدوري البلجيكي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير بلجيكية، أن رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أحد المرشحين لتدريب فريق ستاندرد ليج البلجيكي. وقالت صحيفة «voetbalnieuws» إن فيليب مونتاني مدرب ستاندرد ليج الحالي اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق البلجيكي بعد الهزيمة أمام موسكرون بهدف دون رد، في الجولة الـ17 من الدوري البلجيكي. واضافت الصحيفة ان هناك 10 مرشحين محتملين لخلافة مونتاني في تدريب الفريق البلجيكي من بينهم فايلر مدرب الأهلي السابق وباتريك فييرا مدرب نادي نيس الفرنسي السابق. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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