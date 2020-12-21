شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه بلد الوليد، يوم غدا الثلاثاء، بالجولة الـ 15 من عمر الدوري الإسباني «الليجا».

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي..

حراسة المرمى: شتيتجن، نيتو، بينيا.

خط الدفاع: لينجليه، أراوخو، مينجويزا، أومتيتي، ديست، ألبا، فيربو.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيانيتش، ألينيا، بويج، كوتينيو، بيدري.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، ترينكاو، برايثوايت.