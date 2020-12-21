شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه بلد الوليد، يوم غدا الثلاثاء، بالجولة الـ 15 من عمر الدوري الإسباني «الليجا».
وجاءت قائمة برشلونة كالتالي..
حراسة المرمى: شتيتجن، نيتو، بينيا.
خط الدفاع: لينجليه، أراوخو، مينجويزا، أومتيتي، ديست، ألبا، فيربو.
خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيانيتش، ألينيا، بويج، كوتينيو، بيدري.
خط الهجوم: ميسي، جريزمان، ترينكاو، برايثوايت.
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