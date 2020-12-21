شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: الفوز على الإسماعيلي جاء فى الوقت المناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رضا شحاتة، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الجونة، سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ارض ملعب استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.

وقال شحاتة، خلال تصريحات إعلامية، إن الفوز أمام الدراويش تأخر للشوط الثانى، مشيرا إلى أنه كان يرغب فى حسم اللقاء من البداية، إلا أنه تم التعامل مع السيناريو وحقق الفريق الفوز بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أن لاعبى فريقه أنصفوه وحققوا أول فوز فى الموسم الحالى.

وأضاف شحاتة، أن الفوز على الإسماعيلى مهم نظرا لكونه فى بداية الموسم، ويحتاج كل فريق لجمع أكبر عدد من النقاط حتى لا يتأزم موقفه فى النهاية.