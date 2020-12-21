شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، عن قائمة الفريق التي تضم 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم «الأثنين» بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غدا، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.
وضمت القائمة كلا من، «محمود حمدى ومحمد كوكو وبلتاجى سمير وأحمد مودى وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسنى فتحى وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحى وباولن فوافى وشميلس بيكلى وخالد أوتشو وعبدالله مجدى ومروان حمدى وزياد أشرف ومحمد عادل «أمو» وأحمد عادل ميسي«.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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