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إيهاب جلال يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة طلائع الجيش

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، عن قائمة الفريق التي تضم 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم «الأثنين» بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غدا، الثلاثاء، باستاد جهاز ، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.

وضمت القائمة كلا من، «محمود حمدى ومحمد كوكو وبلتاجى سمير وأحمد مودى وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسنى فتحى وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحى وباولن فوافى وشميلس بيكلى وخالد أوتشو وعبدالله مجدى ومروان حمدى وزياد أشرف ومحمد عادل «أمو» وأحمد عادل «.

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