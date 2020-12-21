شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة ييحول تأخره لفوز على الإسماعيلى بهدفين لهدف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى الجونة، فوزا مهما على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم "الاثنين"، على ارض ملعب استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.
حيث سجل فخر الدين بن يوسف هدف التقدم للضيوف فى الدقيقة 28، وسجل محمود الشبراوى هدف التعادل للجونة فى الدقيقة 68، ثم سجل كريم الطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 76.
بهذا الفوز يرتفع رصيد الجونة للنقطة الخامسة، وصعد للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند نقطتين فى المركز الـ 12
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