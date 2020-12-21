الامارات | محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2020 من اختيار الجمهور، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

وقالت الصحيفة أن «الاستفتاء أنصف صلاح بعدما تمكن من قيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم (2019-2020)، للمرة الأولى منذ 30 عاما، بتسجيله 19 هدفا، إلى جانب 10 تمريرات حاسمة الأمر الذي يجعله أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في فريقه والدوري الإنجليزي».

وأضافت الصحيفة: «احتل لاعب أستون فيلا جاك غريليش المركز الثاني خلال التصويت، وجاء مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في المركز الثالث، وكانت المفاجأة باحتلال نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين في المركز الرابع».

وأكملت: «جاء ثلاثي ليفربول، جوردان هندرسون والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان ديك في المراكز من الخامس وحتى السابع».

وتؤكد تقارير صحافية أوروبية بأن صلاح لن يستمر مع ليفربول ويتوقع انتقاله للعب في الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل، في ظل تهافت أندية القمة في «الليغا» على ورقته، إذ تلقى الفرعون المصري عروضاً من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، في وقت أفادت صحيفة «دون بالون» الإسبانية بأن «أتلتيكو الأقرب لضمه اعتباراً من الموسم المقبل».

وأوضحت «المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يرى أن التعاقد مع صلاح سيعزز طموحات (الروخي بلانكوس) في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا»، مشيرة إلى أن «اللاعب المصري سيشكل قوة هجومية رائعة إلى جانب البرتغالي جواو فيلكس والأوروغوياني لويس سواريز».

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