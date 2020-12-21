شيكابالا و جمعة وعبدالغني يخضعون لتدريبات بدنية إضافية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خضع محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبووذلك بعد تعرضه لكدمة خفيفة في مران أمس.
في الوقت نفسه بدأ عبدالله جمعة ظهير الفريق برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد. وواصل محمد عبدالغني مدافع الفريق برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة استعدادا للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.
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