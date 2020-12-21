شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب للأهلي قبل موقعة بطل النجير في أدغال أفريقيا: أتمنى أن يحالفنا التوفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، رسالة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي وجهها لبعثة الفريق التي ستخوض لقاء سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

ووفقاً للموقع الرسمي للقعلة الحمراء، جاء نصا، رسالة الخطيب كما ذكرها، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: الخطيب حرص على متابعة أخبار الفريق، والاطمئنان على حالة اللاعبين وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، متمنيا السلامة لكافة أفراد البعثة، وأن يكون التوفيق حليفا للأهلي في مستهل مشواره بالبطولة التي توج بلقبها للمرة التاسعة.