شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الترجي يوجه رسالة للاعبيه قبل التوجه لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجّه جمهور فريق الترجي رسالة للاعبي الفريق الأول لبطل تونس، قبل التوجه إلى القاهرة لمواجهة أهلي بني غازي، لخوض مباراة الذهاب، ضمن منافسات دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وتواجد عدد من جماهير فريق باب سويقة في مطار تونس لتوصيل رسالة للاعبين قبل البدء في خوض منافسات دورى الأبطال، ورفع عدد من الجماهير لافتة للاعبين قالوا فيها: «احزم أمتعتك يا غول العصر.. حرب الأدغال تبدأ من مصر».