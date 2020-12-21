شكرا لقرائتكم خبر عن جواو فيليكس يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، أن جواو فيليكس، تدرب بشكل جيد، خلال آخر جلسة قبل مواجهة ريال سوسييداد بالليجا، وذلك بعد الكدمة القوية التي تعرض لها أمام إلتشي.

وحول حالة فيليكس، منذ مباراة السبت الماضي، قال سيميوني: اليوم تدرب معنا بشكل جيد، سنرى خلال الساعات المقبلة، إن كان يستطيع المشاركة كأساسي أم سينتظر للعب بعدها. ولا يزال أتلتيكو، الذي يتصدر الليجا بفارق الأهداف مع ريال مدريد، يعاني من غياب الثلاثي خوسيه ماريا خيمينيز وهيكتور هيريرا وإيفو جربيتش.