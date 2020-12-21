شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: سعيد بارتفاع عدد المدربين البريطانيين إلى 11 في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إنه سعيد بوجود المزيد من المدربين البريطانيين في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أن نجاح هؤلاء المدربين ربما يشجع أبناء الجيل الجديد في البلاد على الانخراط بصورة أكبر في مجال التدريب.

وفي الأسبوع الماضي، تولى سام ألاردايس تدريب وست بروميتش ألبيون، ليرتفع عدد المدربين البريطانيين الحاليين في البطولة إلى 11 مدربًا.

وقبل عامين فقط، كان هناك 5 مدربين بريطانيين في الدوري الإنجليزي الأول للعبة الشعبية.

وأضاف لامبارد: «من الجيد رؤية مدربين بريطانيين يحققون نجاحات في البطولة، مثل مويس وألاردايس يحققون نجاحات منذ سنوات، وهم أصحاب خبرة كبيرة في مجال التدريب».

ويحتل تشيلسي المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من 13 مباراة.