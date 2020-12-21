شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يغازل حسام حسن برسالة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غازل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، في حسام حسن نظيره في الاتحاد السكندري وكتب موسيماني عبر حسابه بتويتر:«شكرًا أيها الأسطورة.. في اليونان كنا خصومًا، لكن أنت وشقيقك إبراهيم كنتما أفضل مني». وواصل اشادته بالتوأم حسن: «كما كان فريقك، الاتحاد السكندري، من أصعب الفرق التي واجهتها في كأس مصر.. استمر في القيام بالعمل الجيد، لديّ الاحترام الكامل لك كلاعب ومدرب وشخص». وجاءت رسالة موسيماني لحسام حسن رداً على اشادة الأخير بمدرب الأهلي. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني يغازل حسام حسن برسالة ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.