شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تكشف عن حضور الاجتماع الأهلاوي الأخير والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، أن الاجتماع الأهلاوي الذي عُقد مساء أمس في منزل المحامي خالد أبو راشد عضو الجمعية العموميةللنادي، شهد حضور كل من: رئيس النادي عبدالإله مؤمنه ونائبه ياسر محروس والدكتور عبدالرزاق أبوداود وعبدالله بترجي والدكتور عبدالعزيز بن عبود وطلال عشقان ومساعد العمري وسعيد المرمش.
فيما اعتذر عن الحضور كل من: الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي وأحمد عيد وأحمد المرزوقي وماجد النفيعي ومساعد الزويهري.
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