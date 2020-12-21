شكرا لقرائتكم خبر برشلونة يواجه بلد الوليد لإنعاش آماله بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن أهدر 18 نقطة، يأمل برشلونة مع انطلاق منافسات المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم في المنافسة على اللقب، عبر تحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه بلد الوليد.

و قال رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة «لم نودع اللقب بعد»، مضيفا «لا تزال هناك العديد من النقاط التي يمكن المنافسة عليها. إنه موسم معقد، ونعرف أنه خلال شهرين يمكن أن يتغير كل شيء، لذلك علينا مواصلة الكفاح من أجل تعويض ما خسرناه».

ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط خلف المتصدرين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، حيث أهدر برشلونة 18 نقطة حتى الآن خلال هذا الموسم، بعد أن تلقى أربع هزائم وثلاثة تعادلات مقابل ستة انتصارات.

وواجه كومان أزمة غياب العديد من لاعبيه الأساسيين، حيث يغيب جيرارد بيكيه وأنسو فاتي وسيرجيو روبرتو لفترة طويلة، كما افتقد المدرب جهود عثمان ديمبلي في الأسبوعين الماضيين.

ويغيب المهاجم الفرنسي ديمبلي عن مباراة اليوم أمام بلد الوليد، لكن ينتظر عودته في آخر مباراة لبرشلونة في عام 2020، والمقررة أمام إيبار.

وقال سيرجيو جونزاليس مدرب بلد الوليد في تصريحات لصحيفة (سبورت) «يبدو أن مشكلتهم مشكلة دفاعية، ويمكن النظر إلى غياب بيكيه».

وأضاف «يمكن حقا الشعور بغيابه.. رونالد أراوخو وأوسكار مينجويزا لاعبا قلب دفاع ينتظرهما مستقبل كبير، لكنهما لا يتمتعان بخبرة بيكيه».

ويخوض بلد الوليد مباراة اليوم بمعنويات عالية، حيث لم يتلق سوى هزيمة واحدة خلال آخر ست مباريات.