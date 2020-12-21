شكرا لقرائتكم خبر عن السباق الجبلي للدراجات ينطلق بمسار مميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، يقام الثلاثاء السباق الأول للدراجات الهوائية الجبلية للهواة والمحترفين الإماراتيين، ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

ويقام السباق الأول الذي سيكون تجريبياً هذا العام ضمن السباقات الرئيسية الأخرى، في منطقة سيح السلح، حيث اعتمدت اللجنة المنظمة مساراً مميزاً للسباق يمتد لمسافة 32 كلم وسط المناطق الطبيعية المحاطة بالغزلان العربية «المها».

وسيكون السباق مخصصاً للمشاركين الإماراتيين بواقع 147 مشاركاً في فئتي الهواة «128 مشاركاً» والمحترفون والأندية «19 مشاركاً».

وأنجزت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات الخاصة بالسباق، حيث أقامت «قرية السلم» في وسط في محمية السلم الطبيعية الصحراوية بالقرب من مسار السباق، إلى جانب اعتماد لجنة التحكيم بكوادر إماراتية بالكامل دعماً لأبناء الوطن وللسعي لرفع وتعزيز الكفاءات الإدارية في مختلف المجالات.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يتفضل برعاية البطولة ومتابعتها بشكل شخصي، جاءت لتكون البطولة شاملة لجميع اهتمامات وفئات الدراجات الهوائية، وهو ما جعلنا نتوجه في هذه الخطوة لإقامة سباق الدراجات الجبلية التي تحظى بانتشار وشعبية متزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستفيد ممارسو هذا النوع من سباقات الدراجات الهوائية من المضامير والمواقع التي جهزتها الحكومة الرشيدة لممارسة هذه الرياضة بكل سهولة ووفرة وضمان سلامة وصحة الجميع.

وتوقع الفلاسي، أن يكون السباق الذي يقام لأول مرة بشكل تجريبي، قوياً على المستوى الفني ويحمل نوعاً جديداً من الإثارة والترقب على غرار السباقات الأخرى التي تقام ضمن البطولة سنوياً لفئات الرجال والسيدات.

جدول حافل

وتشهد النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية إقامة منافسات متنوعة في جدول حافل، فبعد أن انطلقت مطلع الشهر الجاري بإقامة سباق الهواة الإماراتيين، تستمر مع سباق الدراجات الجبلية للمحترفين والهواة الإماراتيين الرجال يوم الأربعاء، ثم سباق السيدات الإماراتيات الهواة يوم 11 يناير/كانون الثاني المقبل، يليه لفئة المحترفين «النخبة» لمسافة 127 كلم وبجوائز مالية يوم 12 يناير المقبل، ويشمل جنسيات المواطنين والأجانب المقيمين ودول مجلس التعاون الخليجي بواقع 10 مشاركين من كل دولة بمجموع 80 متسابقاً.

وسيكون الختام في 25 يناير/ كانون الثاني المقبل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين بمشاركة 60 دراجاً يتنافسون لمسافة 127 كلم بجوائز مالية تبلغ مليون درهم، يشارك فيه أصحاب المراكز العشرين الأولى من السباق الأول هذا الموسم، مع إقامة سباق تأهيلي لاستكمال بقية المقاعد الأربعين الأخرى.