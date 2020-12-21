شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية مثيرة في افتتاح الجولة العاشرة للدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق عصر الثلاثاء مباريات الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، إذ يلتقي الديوانية على ملعبه مع ضيفه فريق الكهرباء، في مباراة مهمة للفريقين، حيث يرغب أصحاب الأرض بالحصول على نقاط المباراة، بينما يحاول الكهرباء الذي تحسنت نتائجه في الجولتين الأخيرتين لتحقيق نجاح جديد.

بينما يلتقي الحدود مع ضيفه نفط الوسط على ملعب التاجي، وهي مباراة تعويضية لنفط الوسط الذي يسعى لتعزيز صدارته التي باتت مهددة بالفقدان بفوز جديد وتعويض خسارته السابقة مع القوة الجوية، فيما يحاول الحدود تحقيق نتيجة ترضي طموحات مدربه ولاعبيه سواء بالفوز أو التعادل.

وأهم المباريات ستجمع الطلبة مع ضيفه النجف على ملعب الشعب الدولي في بغداد، والمباراة خاضعة لجميع التوقعات ويصعب التكهن بنتيجتها بسبب تقارب مستوى الفريقين وتصاعد نتائجهما خلال الجولات الماضية .

كمتا يلتقي على ملعب الشعب الدولي القوة الجوية وضيفه السماوة، والمباراة فرصة للجوية للقفز الى الصدارة في حال تعثر نفط الوسط، أما السماوة فيرغب بتحقيق نتيجة مقبولة سواء بالتعادل أو الفوز تحت إشراف مدربه الجديد شاكر محمود الذي قاده في الجولة السابقة للتعادل مع الطلبة.

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