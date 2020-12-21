شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة أوكرانيا تنضم لفريق شرطة دبي للدراجات الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات انضمام اللاعبة «اولغا شيك» بطلة أوكرانيا لثلاث مرات متتالية والثانية على أوروبا والمتأهلة إلى أولمبياد طوكيو والحاصلة على أكثر من 150 ميدالية ملونة إلى صفوفه، مما يعزز قوة الفريق في السباقات الدولية القادمة.

وحول انضمام اللاعبة اولغا شيك قال ابراهيم عباس أحمد، مدير فريق شرطة للدرجات الهوائية، إن فريق الدراجات الهوائية أصبح أكثر قوة ونحن واثقون بأنها ستقدم دعماً لزميلاتها في فريق الدراجات الهوائية لشرطة دبي في السباقات المقبلة، والحفاظ على الصدارة في جميع المنافسات والبطولات المحلية والدولية التي يشارك فيها فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات، مشيراً الى أن الفريق خلال الأيام الماضية ضم العديد من البطلات خلال الفترة الماضية.

وبدورها قالت البطلة والمدربة سماح خالد: أرحب بزميلتي اللاعبة اولغا شيك، التي ستكون إضافة كبيرة للفريق خلال الفترة القادمة، خصوصاً أن فريق الدراجات الهوائية في شرطة دبي بدأ يخطف الأنظار إليه بنتائجه المميزة من خلال مشاركته في العديد من السباقات في الفترة الماضية، حيث حظي الفريق باهتمام القائد العام لشرطة دبي، وتشجيعه للعاملين في شرطة دبي على ممارسة الرياضة بشكل منتظم مما كان له التأثير الإيجابي والمعنوي فيهم.

من جانبها قالت اولغا شيك: أنا سعيدة بإتاحة هذه الفرصة المميزة لي في هذه المرحلة من مسيرتي الرياضية من خلال الانضمام إلى فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، وسأعمل مع زملائي بروح الفريق الواحد وأقدم لهم المساعدة وسأبذل قصارى جهدي لنحقق نتائج متميزة في سباقات ومنافسات الدراجات الهوائية.