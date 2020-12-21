بعد موسيماني وربيعة والسولية وأفشة.. الفيروس يضرب الأحمر.. تزايد إصابات كورونا في النادي الأهلي

ضرب فيروس كوررونا المستجد، لاعب جديد بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد أن داهم الفيروس، إيهاب أمين، لاعب فريق الكرة السلة، للإصابة، بعدما أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب إيجابية العينة الخاصة به للوباء الذي انتشر في معظم دول العالم منذ مطلع العام الجاري، لينضم اللاعب لقائمة إصابات كورونا داخل النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أعلن إصابة رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن أثبتت المسحة التي خضع لها الثلاثي إيجابية حالتهم وتأكد إصابتهم بكورونا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ثلاثي الأهلي خارج رحلة النيجر

وتخلف الثلاثي عن رحلة الفريق إلى النيجر، والتي غادرت ظهر أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

موسيماني

وبالإضافة إلى الثلاثي أفشة والسولية وربيعة، وإيهاب أمين لاعب السلة، يعاني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الذي يخضع لفترة حجر صحي خلال الأيام الماضية، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، للتعافي من فيروس كورونا الذي أصابه وزوجته وابنته خلال الأيام الماضية.

رئيس نادي سونيديب

وأكد محمد شيجا، رئيس نادي سونيديب بطل النيجر، أن مواجهة الأهلي بمثابة تحدٍ كبيرٍ لفريقه، مشيرا إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بفريقه، خاصة أن الأهلي عمره أكثر من قرن، ويمتلك تاريخا كبيرا، واستطاع أن يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، ويحصد البطولة التاسعة في تاريخه، بينما نادي سونيديب من الفرق الحديثة في القارة السمراء.

وأعرب «شيجا» عن سعادته بتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في النيجر لمواجهة فريق سونيديب، في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شيجا: «القرعة لم تكن رحيمة بنا لمواجهة فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن في نفس الوقت اعتبر هذا تحديا كبيرا بالنسبة لفريق سونيديب".

الثالثة لفريقه

وأوضح رئيس نادي سونيديب، ان هذه المشاركة هي الثالثة لفريقه في دوري أبطال إفريقيا، وأنه سعيد بمواجهة الأهلي الفريق الأكبر في القارة.

وشدد شيجا، على أن كرة القدم لا تخضع لحسابات الورقة والقلم، وكثيرا ما تشهد مفاجآت مدوية، وأنه يأمل أن تحدث هذه المفاجأة مع فريقه في مواجهة الأهلي وهو حلم مشروع.

واستشهد رئيس نادي سونيديب، بمواجهة مصر والنيجر، التي استطاع خلالها المنتخب النيجري أن يحقق الفوز على الرغم من تاريخ المنتخب المصري والبطولات التي توج بها.

علاقات اجتماعية وروابط إنسانية

وتطرق محمد شيجا للحديث عن زيارته لبعثة الأهلي في فندق الإقامة في نيامي، وقال إن هناك علاقات اجتماعية وروابط إنسانية بعيدا عن كرة القدم، وهو ما جعلني حريصا على زيارة الاهلي ومقابلة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي، الذي يعد سفيرا بكل ما تحمله الكلمة من معنى للنادي الأهلي.