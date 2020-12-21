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23 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى المقاصة، 23 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد جهاز ، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وبلتاجى سمير وأحمد مودى وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسنى فتحى وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحى وباولن فوافى وشميلس بيكلى وخالد أوتشو وعبد الله مجدى ومروان حمدى وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "".

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامى استعدادا لمباراة طلائع الجيش على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة فى المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

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