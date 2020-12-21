23 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة طلائع الجيش

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى المقاصة، 23 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وبلتاجى سمير وأحمد مودى وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسنى فتحى وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحى وباولن فوافى وشميلس بيكلى وخالد أوتشو وعبد الله مجدى ومروان حمدى وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "ميسي".
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامى استعدادا لمباراة طلائع الجيش على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة فى المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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