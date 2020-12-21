شكرا لقرائتكم خبر عن الشبراوى والطيب يمنحان الجونة التقدم على الإسماعيلى بثنائية فى 8 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الجونة بالشوط الثانى فى قلب الطاولة وإحراز هدفين فى شباك الإسماعيلى فى أقل من 8 دقائق لتصبح النتيجة 2 / 1، فى مواجهة صعبة يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل فريق فى نفس الجولة.

سجل محمود الشبراوى هدف التعادل للجونة من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 68، ثم سجل كريم الطيب الهدف الثانى فى الدقيقة 76، وكان الإسماعيلى تقدم فى الشوط الأول بهدف أحرزه فخر الدين بن يوسف، بعد تمريرة سحرية من ارى بابل فى الدقيقة 28.

هدف الشبراوى

هدف كريم الطيب

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب مباراتين تعادل فيهما وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه مثلها، بينما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد نقطتين بعدما خاض مباراتين تعادل فيهما وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلها.

وضم تشكيل الجونة كلا من : حراسة المرمى: إسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن، خط الوسط: إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، خط الهجوم: عموري ، والتر بواليا.

فيما ضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من: حارس مرمى .. محمد صبحى، خط الدفاع .. محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى، خط الوسط ..محمود دونجا – محمد عادل، ٔمامهما .. محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق ، الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.