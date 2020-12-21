شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة يقود هجوم المصري أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن على ماهر، المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة أسوان فى المباراة المقرر إقامتها بعد قليل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمي :أحمد مسعود خط الوسط: فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي خط الدفاع: ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان الهجوم: أحمد جمعة ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب مباراتين تعادل فيها وسجل لاعبوه هدفا وتلقت شباكه مثله، بينما يحتل أسوان المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز بهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد جمعة يقود هجوم المصري أمام أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.