شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتقدم على الجونة بهدف فخر الدين فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجونة والإسماعيلى، التى تجمعهما حاليًا باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، بتقدم الدراويش بهدف دون رد، فى مواجهة صعبة يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل فريق فى نفس الجولة.

وشهد الشوط الأول متعة وإثارة من الفريقين، وتصدى محمد صبحى حارس الإسماعيلى لضربة جزاء الجونة سددها عمورى فى الدقيقة 21، ثم نجح فخر الدين بن يوسف فى إحراز هدف تقدم الدراويش بعد تمريرة سحرية من أرى بابل فى الدقيقة 28 من عمر الشوط.

ركلة جزاء الجونة الضائعة

ويحتل الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب مباراتين تعادل فيهما وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه مثلها، بينما يحتل الاسماعيلى المركز الثامن برصيد نقطتين بعدما خاض مباراتين تعادل فيهما وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلها.

هدف الإسماعيلى

وضم تشكيل الجونة، وضم تشكيل الجونة كلا من : حراسة المرمى: إسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، لؤي وائل، محمود الجزا، محمد يكن، خط الوسط: إسلام رشدي، نور السيد، سارج اكا، إسلام عبدالنعيم، خط الهجوم: عموري ، والتر بواليا.

فيما ضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. حارس مرمى .. محمد صبحى، خط الدفاع .. محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – محمد بيومى، خط الوسط ..محمود دونجا – محمد عادل، ٔمامهما .. محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق ، الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.