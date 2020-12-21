شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تفتح باب التأجيل لقمة 28 ديسمبر بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه قمة الأهلى والزمالك، المُقرر لها 28 ديسمبر الجارى فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، شبح التأجيل لحين إشعار آخر لعدة أسباب، فى مقدمتها حالة التوتر الواضحة فى علاقة جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك والتى تُلقى بظلالها على سطح الأحداث الكروية المصرية منذ نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضى بين الأهلى والزمالك والذى حسمه الأهلى بالفوز بهدفين لهدف وتوج بالأميرة الأفريقية التاسعة.

تداعيات نهائى القرن مازالت مُستمرة وهو ما ظهر بوضوح فى الاستفتاءات التى مازالت تفرض نفسها على بعض المؤسسات والهيئات الرياضية، وفى مقدمتها الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" عبر مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به بشأن أفضل هدف فى البطولة الأفريقية، وتنافس فيه محمد مجدى قفشة لاعب الأهلى ومحمود عبد الرازق شيكابالا بعدما سجل كلاهما هدفاً فى النهائي، قبل أن يحسم قفشة السباق لصالحه وفاز بلقب صاحب أفضل هدف فى النسخة الأخيرة من دورى الأبطال.

أصوات أخرى تذهب إلى أن اتحاد الكرة المصرى قد يصدر قراراً بتأجيل القمة المرتقبة بسبب اقتراب موعدها مع احتفالات رأس السنة الجديدة، لاسيما أن الوقت مازال مُبكراً وأن الموسم مازال فى بدايته وهناك مُتسع من الوقت لإقامة القمة فى موعد يُحدد لاحقاً بشكل يُناسب الفريقين والارتباطات والظروف الأمنية، وفى وقت تكون فيه الأجواء هادئة وغير متوترة كما هو الحال حالياً.

ويستعد الأهلى حالياً لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر بعد غد، الأربعاء، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطل أفريقيا بالنيجر فيما اقتربت مواجهة الزمالك مع فريق جازيل التشادى من الإلغاء واعتبار بطل تشاد مُنسحباً بعدما تعذّر وصوله للقاهرة حتى الآن لخوض اللقاء المقرر لها مساء بعد غد، الأربعاء، فى ذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال ليقترب الزمالك من التأهل دون خوض اللقاء.