شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الريشة الطائرة بدأت فى الجيش البريطانى ووصلت الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رياضة الريشة الطائرة من الألعاب القديمة التى عرفها الإنجليز عام 1870، وظهرت تحديدا لدى ضباط الجيش البريطانى عندما كانوا يمارسونها فى الهند، بينما نظم الصينيون والإندونيسيون المسابقات والبطولات العالمية لهذه اللعبة، والتى شارك فيها الرجال والنساء منذ عام 1980 وتشتهر عدد من الدول بممارسة رياضة الريشة الطائرة، مثل إنجلترا والدنمارك وإندونيسيا والصين، حيث تعد ممارسة رياضة الريشة الطائرة ممتعة جداً، حيث إنها رياضة ليست صعبة ولا تحتاج إلا إلى القليل من الأدوات.

تمارس الريشة الطائرة بالمضرب ويشارك بها لاعبان متقابلان (فردى) أو 4 لاعبين مشكلين فريقين (زوجى)، حيث يقف اللاعبون على نصفين متقابلين من ملعب مستطيل ينصفه شبك، ويسجل اللاعب نقطة عن طريق ضرب الريشة بالمضرب لتطير فوق الشبكة وتهبط فى النصف المخصص للاعب الخصم.

تحتسب النقطة عند لمس الريشة لأرضية الملعب، مع الالعلم أن الريشة يمكن أن تُلمس مرة واحدة فقط قبل أن تتجاوز الشبكة.

الريشة عبارة عن جسم مغطى بالريش مزاياها الديناميكية تجعلها تطير بشكل معيّن ومختلف عن باقى الكرات المستخدمة فى رياضات المضارب.

اعتمدت الريشة الطائرة كرياضة أولمبية فى أولمبياد برشلونة 1992 بخمس أنواع: فردى الرجال والسيدات، زوجى الرجال والسيدات، والزوجى المختلط .

تتطلب ممارسة الريشة الطائرة عدة من المواصفات الجسدية مثل اللياقة العالية، الرشاقة، القوةوالسرعة.