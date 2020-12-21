خاص.. الزمالك يرفض العرض الفرنسي لمصطفى محمد واللاعب مستمر مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق، تواجد في مقر النادي اليوم الإثنين، وعقد جلسة مع لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس، لمناقشة ملف احترافه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الجلسة شهدت تأكيد اللاعب على التزامه الكامل بعقده مع نادي الزمالك، وتم الاتفاق على استمراره مع الفريق لحين وجود عرض يليق باسم نادي الزمالك وباللاعب من الناحية الفنية والمادية.

وتلقى مصطفى محمد عرضا للاحتراف مع أحد أندية الدوري الفرنسي مقابل دفع 2.5 مليون يورو.

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في مباراتين بداية من الموسم الجديد (2020 - 2021) في مسابقة دوري we المصري استطاع من خلالها أن يسجل هدفين في شباك كل من المقاولون العرب وبيراميدز.

وخاض مصطفى محمد عدة تجارب على سبيل الإعارة بداية من الداخلية ثم طنطا وطلائع الجيش قبل أن يعود إلى الزمالك بداية من موسم (2019 - 2020).

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق، تواجد في مقر النادي اليوم الإثنين، وعقد جلسة مع لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس، لمناقشة ملف احترافه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، إلى أن الجلسة شهدت تأكيد اللاعب على التزامه الكامل بعقده مع نادي الزمالك، وتم الاتفاق على استمراره مع الفريق لحين وجود عرض يليق باسم نادي الزمالك وباللاعب من الناحية الفنية والمادية.

وتلقى مصطفى محمد عرضا للاحتراف مع أحد أندية الدوري الفرنسي مقابل دفع 2.5 مليون يورو.

وشارك مصطفى محمد مع الزمالك في مباراتين بداية من الموسم الجديد (2020 - 2021) في مسابقة دوري we المصري استطاع من خلالها أن يسجل هدفين في شباك كل من المقاولون العرب وبيراميدز.

وخاض مصطفى محمد عدة تجارب على سبيل الإعارة بداية من الداخلية ثم طنطا وطلائع الجيش قبل أن يعود إلى الزمالك بداية من موسم (2019 - 2020).