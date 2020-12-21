البنك الأهلي يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي البنك الأهلي فوزا كبيراً بثلاثة أهداف نظيفة على حساب نادي الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري WE المصري.

وتقدم محمد مجدي لنادي البنك الأهلي في الدقيقة 49، بعدما حول كرة رأسية من كرة عرضية لُعبت من ركلة ركنية سكنت شباك حارس الإنتاج.

وأحرز محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي هدفاً رائعا في الدقيقة 57، بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لمرمى حارس الإنتاج.

وتمكن أحمد علي من إحراز الهدف الثالث للبنك الأهلي في الدقيقة 67، بعدما استلم كرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى وسدد الكرة لتتخطى حارس مرمى الإنتاج وتابعها علي وراوغ مدافع الإنتاج وسدد الكرة في الشباك الخالي.

وحقق البنك الأهلي فوزه الأول في منافسات الدوري هذا الموسم، بعدما تعادل في مباراة وخسر في أخرى.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة الخامسة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند نقطة في المركز السادس عشر.