الأهلى يتعادل مع الإنتاج الحربي ببطولة الجمهورية مواليد 2003

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣،مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي لاستاد «الأهلي وي السلام»، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

افتتح الإنتاج الحربي التسجيل أولًا، قبل أن يسجل عبد

الرحمن ممدوح هدف التعادل للأهلي، لتنتهي المباراة بنتيجة ١-١. التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ٤ نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها، بينما خسر مرتين، حيث فاز على الجونة ٤-صفر، وخسر أمام الإسماعيلي وإنبي بنتيجة ١-٢، قبل أن يتعادل مع الإنتاج الحربي ١-١، مسجلًا ٧ أهداف مقابل ٥ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيبًا، وشريف خليل إداريًّا، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكًا.