أفضل منتخبات 2020.. بلجيكا تتصدر عالميًا وتونس والسنغال عربيًا وأفريقيًا

أيام قليلة ويُسدل الستار على عام 2020، ويتربع منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي لأفضل المنتخبات الكروية خلال العام للمرة الثالثة على التوالي، لتتواصل مرحلة النجاح التي يمر بها المنتخب البلجيكي تحت إمرة مدربه الإسباني روبرتو مارتينيو.

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وأنهى منتخب بلجيكا 2020 في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، مبقيًا على صدارة التصنيف بعدما فاز بست مباريات من اصل ثماني خاضها في عام 2020.

ووقع منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة بجانب منتخبات ويلز والتشيك وبيلاروسيا وإستونيا، وذلك ضمن قرعة أوروبا لتصفيات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر، والتي أقيمت بشكل افتراضي بمدينة زيوريخ السويسرية، على أن تنطلق التصفيات في مارس 2021، وتستمر حتى نوفمبر من نفس العام، فيما ستقام مرحلة الملحق في الأسبوع الأخير من مارس 2022.

وتحتضن قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في بلد عربي، حيث ستقام البطولة خلال الفترة من 21 نوفمبر

وحتى 18 ديسمبر 2022، وفي دوري الأمم الأوروبية فقد أوقعت قرعة نصف النهائي بلجيكا في مواجهة فرنسا، وذلك في السابع من أكتوبر 2021.

وجمع منتخب بلجيكا 1765 نقطة جاء بها على صدارة الترتيب العالمي، فيما جاء منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018 في المركز الثاني برصيد 1733 نقطة، وفي المركز الثالث جاء منتخب البرازيل برصيد 1712 نقطة.

ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل :

1- بلجيكا

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- البرتغال

6- إسبانيا

7- الأرجنتين

8- أوروجواي

9- المكسيك

10- إيطاليا

الأفضل عربيًا

بينما يتربع منتخب تونس على صدارة المنتخبات العربية وسط سيطرة لشمال أفريقيا، حيث كان نسور قرطاج قد ضمن التأهل قبل أسابيع إلى كأس أمم أفريقيا المقبلة بعد الفوز على ملعبه وتعادل خارج الأرض أمام تنزانيا.

وجاء بالترتيب في التصنيف العالمي (تونس ثم الجزائر ثم المغرب ثم مصر) بينما أكملت قطر تصنيف أفضل 5 منتخبات

عربية.

ترتيب أفضل 5 منتخبات عربية كما جاء في التصنيف العالمي :

26- تونس

31- الجزائر

35- المغرب

49- مصر

58- قطر

الأفضل أسيويًا

جاء منتخب اليابان في صدارة تصنيف أفضل المنتخبات الآسيوية، في حين لم يتواجد أي منتخب عربي ضمن أول 5 منتخبات في القارة سوى المنتخب القطري الذي يستعد بقوة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

ترتيب أفضل 5 منتخبات آسيوية كما جاء في التصنيف العالمي :

27- اليابان

29- إيران

38- كوريا الجنوبية

41- أستراليا

58- قطر

الأفضل أفريقيًا

جاء منتخب السنغال تحت قيادة مدربه أليو سيسيه، في صدارة ترتيب المنتخبات الأفريقية، كما ورد في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث احتل منتخب أسود التيرانجا المركز الـ20 ليتساوى في النقاط مع المنتخب السويدي.

ولم يتواجد منتخب مصر ضمن أفضل 5 منتخبات في أفريقيا، على الرغم من فوزه في آخر مبارتين أمام توجو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

بينما حل المنتخب السنغالي الذي يضم في صفوفه مهاجم ليفربول ساديو ماني ومدافع نابولي كاليدو كوليبالي، وحارس تشيلسي إدوارد مندي في الصدارة، بعد صعوده مركزًا إثر فوز مزدوج على غينيا بيساو، والتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون 2022.

ترتيب أفضل 5 منتخبات أفريقية كما جاء في التصنيف العالمي :

20- السنغال

26- تونس

31- الجزائر

35- نيجيريا

35- المغرب