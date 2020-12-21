الإسماعيلي يتقدم علي الجونة بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الإسماعيل والجونة ، بتقدم الدراويش بهدف نظيف ، في الشوط الول من المبارة التي تجمع بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى المصرى.

أحرز الهدف الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الثالثة والعشرين ،لاعب الإسماعيلي

فخر الدين بن يوسف، من هجمة سريعة أري بابل مرر الكرة لفخر على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ثم استلمها مهاجم الدراويش وسدد الكرة بقوة في أقصى الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أحرز اللإسماعيلي هدف ، وتم الغاءه من قبل حكم المباراة بداعي التسلل .

يذكر ان بدأ الإسماعيلي المبارة بتشكيل يضم كلا من :-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود البدري، مروان الصحراوي، محمد عمار ومحمد بيومي.

خط الوسط: محمود ونجا، محمد عادل، محمد صادق ومحمد الشامي.

الهجوم: أري بابل وفخر الدين بن يوسف.