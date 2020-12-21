شباب المقاولون يهزم البنك الاهلى في بطولة الجمهورية 2003

حقق فريق المقاولون فوزا غاليا على ملعبه بالجبل الاخضر بهدفين دون رد على فريق البنك الاهلى ضمن منافسات بطولة الجمهورية لمواليد 2003.

احرز اهداف المقاولون يوسف عزب ومحمد عثمان شرقية، بهذا الفوز يصل فريق المقاولون الى النقطة السابعة ويقف رصيد البنك الاهلى عند نقطة واحدة ويتذيل

الترتيب الاخير فى المجموعة. و حضر اللقاء محمد رضوان رئيس القطاع وقام بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء واعرب محمد عبدالعزيز زيزو المدير الفني لفريق المقاولون عن رضاه التام عن أداء الفريق وخاصة فى الشوط الثاني، وقد أشاد بمستوى كل اللاعبين.

يقود جهاز فنى لفريق المقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى وسعد عبدالباقى مدرب عام وماهر سليمان مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى وكريم مجدى احمال ومصطفى شاكر علاج طبيعي وشعبان فتحى عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى للقطاع المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الادراة المهندس محمد عادل.